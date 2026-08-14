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15 серпня у центрі Харкова пів дня не ходитимуть тролейбуси: подробиці

Транспорт 19:31   14.08.2026
Оксана Якушко
15 серпня у центрі Харкова пів дня не ходитимуть тролейбуси: подробиці

У суботу, 15 серпня, з 10:00 до 16:00 на вул. Сумській на ділянці вул. Культури до вул. Каразіна у напрямку до пр. Незалежності заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада. 

У цей час асфальтуватимуть вулицю, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Транспорт проїжджатиме вільною від виконання робіт смугою руху.

У цей час припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від розворотного кола «Центральний парк» до вул. Свободи, та на пр. Незалежності, від вул. Сумської до вул. Трінклера.

Тому тролейбуси курсуватимуть так:

№2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «Держпром»;

№2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк»;

№40: розворотне коло  «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – розворотне коло  «Центральний парк».

На час робіт курсуватиме тимчасовий тролейбус №40-К: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Сумська – майдан Конституції.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 19:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 серпня з 10:00 до 16:00 на вул. Сумській на ділянці вул. Культури до вул. Каразіна у напрямку до пр. Незалежності заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада. ".