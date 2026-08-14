15 серпня у центрі Харкова пів дня не ходитимуть тролейбуси: подробиці

У суботу, 15 серпня, з 10:00 до 16:00 на вул. Сумській на ділянці вул. Культури до вул. Каразіна у напрямку до пр. Незалежності заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

У цей час асфальтуватимуть вулицю, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Транспорт проїжджатиме вільною від виконання робіт смугою руху.

У цей час припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від розворотного кола «Центральний парк» до вул. Свободи, та на пр. Незалежності, від вул. Сумської до вул. Трінклера.

Тому тролейбуси курсуватимуть так:

№2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «Держпром»;

№2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк»;

№40: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

На час робіт курсуватиме тимчасовий тролейбус №40-К: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Сумська – майдан Конституції.