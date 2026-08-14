Наїхав на 5-річну дитину, коли гнав на електровелосипеді – затримали підлітка
Поліціянти Берестинщини встановили особу підлітка, що наїхав на 5-річну дівчинку, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався неподалік центральної площі міста Берестин, де неповнолітній, керуючи електровелосипедом, наїхав на 5-річну дівчинку. Внаслідок події дитина отримала садна.
Працівники поліції встановили особу, що керувала електровелосипедом – це 13-річний мешканець міста Берестин.
З підлітком і його матір’ю копи провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Відносно матері правоохоронці склали адмінпротокол через невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.