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Тепло возвращается. Прогноз погоды на 15 августа в Харькове и области

Погода 20:24   14.08.2026
Оксана Якушко
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 15 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 15 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​от 22 до 27°.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 20:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 15 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".