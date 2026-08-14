Тепло возвращается. Прогноз погоды на 15 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 15 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.

Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​от 22 до 27°.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков.

Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.