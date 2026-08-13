Ночью похолодает до +8. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 14 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Сутки прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем от 21 до 26°.
В Харькове день прогнозируется без осадков.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 9 – 11°, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24°.