Двое мужчин подожгли отделение «Новой почты» в городе Харьковской области

Копы оперативно задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге отделения почты в городе Златополь, сообщает Нацполиция.

Событие произошло в ночь на 7 августа. Фигуранты подожгли одно из отделений «Новой почты», после чего покинули место происшествия. Злоумышленниками оказались двое молодых мужчин в возрасте 30 и 26 лет.

В тот же день полицейские разыскали злоумышленников, задержали их и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд арестовал поджигателей на 60 суток.

По статье умышленное уничтожение или повреждение имущества мужчинам «светит» лишение свободы сроком до 10 лет.

Читайте также: Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области