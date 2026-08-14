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Двое мужчин подожгли отделение «Новой почты» в городе Харьковской области

Происшествия 21:13   14.08.2026
Оксана Якушко
Двое мужчин подожгли отделение «Новой почты» в городе Харьковской области

Копы оперативно задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге отделения почты в городе Златополь, сообщает Нацполиция.

Событие произошло в ночь на 7 августа. Фигуранты подожгли одно из отделений «Новой почты», после чего покинули место происшествия. Злоумышленниками оказались двое молодых мужчин в возрасте 30 и 26 лет.

В тот же день полицейские разыскали злоумышленников, задержали их и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд арестовал поджигателей на 60 суток.

По статье умышленное уничтожение или повреждение имущества мужчинам «светит» лишение свободы сроком до 10 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы оперативно задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге отделения почты в городе Златополь, сообщает Нацполиция.".