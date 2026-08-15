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Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе

Украина 08:07   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 26 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 12 атак россиян в районе Старицы, Волчанска, Избицкого, Вильчи, Лимана, Широкого и Хатнего.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться 14 раз около Петропавловки и Голубовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, во время которых сбросил 241 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 626 дронов-камикадзе и произвели 3042 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 36 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 26 боев, пишут в Генштабе ВСУ.".