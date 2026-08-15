Шесть пострадавших, повреждена инфраструктура – Синегубов о сутках в регионе
В течение минувших суток на Харьковщине пострадали шесть человек в результате российских обстрелов, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Лозовая получили взрывные ранения мужчины 33 и 34 лет, острую реакцию на стресс получили 40-летняя женщина и 48-летний мужчина; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 60-летний мужчина; в г. Харьков испытал острую реакцию на стресс 33-летний мужчина», – передает Синегубов.
За сутки по региону ударило также вооружение:
четыре ракеты;
семь КАБов;
два БпЛА типа «Ланцет»;
три БпЛА типа «Молния»;
fpv-дрон;
52 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.