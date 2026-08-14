Live

Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине

Общество 13:12   14.08.2026
Виктория Яковенко
Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине

Уже с воскресенья, 16 августа, столбики термометров на Харьковщине достигнут 30 градусов. На следующей неделе они будут показывать +32, но предыдущие +36, +38 синоптики не прогнозируют.

«В ближайшие выходные обещают едва ли не самую комфортную погоду в ближайшей перспективе. Антициклон организует редкое атмосферное единодушие — в Украине 15-16 августа повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с красивыми белыми облаками», — отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье в большинстве областей Украины возобновится жара, предполагается днем ​​+29+33 градуса, в восточных областях и Сумской области +25+28 градусов.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует в воскресенье на Харьковщине +30 градусов, в понедельник и вторник +32.

Начальник ХОВА Олег Синегубов предупреждает: 14-17 августа в лесах области сохраняется чрезвычайная (5класс) пожарная опасность.

«В эти дни воздержитесь от посещения лесов и не разжигайте огонь на открытой территории», — обратился он.

Наталья Диденко уточнила, что на этот раз жара продлится недолго — в среду повсюду в Украине будет уже свежий воздух.

«В дальнейшем жаркие дни еще вероятны. Однако ночи, которые мы уже ощутили переходом из коротких пижам на длинные и из тонких простыней на одеяла, машут осенью рецептами шарлоток и сливовых пирогов», — продолжила она.

Читайте также: Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
14.08.2026, 14:54
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
14.08.2026, 22:05
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
14.08.2026, 18:50
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
14.08.2026, 23:00
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
14.08.2026, 15:27
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
15.08.2026, 08:07

Новости по теме:

15.08.2026
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
14.08.2026
єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА
14.08.2026
«Враг пытается закрепиться»: уничтожены две группы противника на Харьковщине
14.08.2026
Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц
14.08.2026
Прокуратура подозревает экс-полицейскую в работе на врага – что известно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 13:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже с воскресенья, 16 августа, столбики термометров на Харьковщине достигнут 30 градусов. На следующей неделе они будут показывать +32".