Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине

Уже с воскресенья, 16 августа, столбики термометров на Харьковщине достигнут 30 градусов. На следующей неделе они будут показывать +32, но предыдущие +36, +38 синоптики не прогнозируют.

«В ближайшие выходные обещают едва ли не самую комфортную погоду в ближайшей перспективе. Антициклон организует редкое атмосферное единодушие — в Украине 15-16 августа повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с красивыми белыми облаками», — отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье в большинстве областей Украины возобновится жара, предполагается днем ​​+29+33 градуса, в восточных областях и Сумской области +25+28 градусов.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует в воскресенье на Харьковщине +30 градусов, в понедельник и вторник +32.

Начальник ХОВА Олег Синегубов предупреждает: 14-17 августа в лесах области сохраняется чрезвычайная (5класс) пожарная опасность.

«В эти дни воздержитесь от посещения лесов и не разжигайте огонь на открытой территории», — обратился он.

Наталья Диденко уточнила, что на этот раз жара продлится недолго — в среду повсюду в Украине будет уже свежий воздух.

«В дальнейшем жаркие дни еще вероятны. Однако ночи, которые мы уже ощутили переходом из коротких пижам на длинные и из тонких простыней на одеяла, машут осенью рецептами шарлоток и сливовых пирогов», — продолжила она.