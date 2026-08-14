«Враг пытается закрепиться»: уничтожены две группы противника на Харьковщине

На Волчанском направлении пограничники обнаружили и ликвидировали две группы вражеских штурмовиков – всего пять оккупантов, сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что вместе с живой силой враг потерял транспортное средство и два генератора. Было поражено еще четыре укрытия, которые использовались для размещения личного состава.

«Сначала – разведка. Далее – точная работа по выявленным целям. Именно так на Волчанском направлении пограничники лишают противника возможности накапливать силы и обустраивать позиции. Враг ищет возможность закрепиться. Пограничники находят его раньше», — пишут в ГПСУ.

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Напомним, войска РФ усилили давление на Харьковщине, заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона. Он отметил, что в последние дни возросла интенсивность атак как на севере области, так и в районе Купянска. Представитель ВСУ связал это с изменениями погоды, которыми смог воспользоваться враг. На Южно-Слобожанском направлении россияне продолжают попытки создать свою так называемую «буферную зону» в приграничной области. На Купянском направлении атаки идут в сторону Купянска-Узлового на левом берегу Оскола. В то же время на правом оккупанты пытаются инфильтрироваться до самого Купянска через Голубовку и Радьковку. Врага останавливают и уничтожают на границе северных районов города.