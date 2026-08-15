На Харьковщине два дня искали 10-летнего мальчика (обновлено)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что на Харьковщине разыскивается 10-летний Артемий Козарез.

Обновлено в 11:10. Правоохранители рассказали, что нашли ребенка.

«Разыскиваемого нашли в Слобожанском и передали отцу. Как объяснил парень, он пошел гулять и не сообщил отца куда именно. Полицейские провели с семьей профилактическую беседу», – написали копы.

09:55. Разыскиваемый – житель Слобожанского – города на Чугуевщине. Он ушел из дома 14 августа и до сих пор не вернулся, уточнили в полиции.

Приметы мальчика:

рыжие волосы,

среднего телосложения,

на руке шрам,

был одет в темно-серые шорты и кофту.

«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОП № 2 Чугуевского РУП по номеру +380503055233 или другим удобным для вас способом», – добавили в полиции.