На Харьковщине два дня искали 10-летнего мальчика (обновлено)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что на Харьковщине разыскивается 10-летний Артемий Козарез.
Обновлено в 11:10. Правоохранители рассказали, что нашли ребенка.
«Разыскиваемого нашли в Слобожанском и передали отцу. Как объяснил парень, он пошел гулять и не сообщил отца куда именно. Полицейские провели с семьей профилактическую беседу», – написали копы.
09:55. Разыскиваемый – житель Слобожанского – города на Чугуевщине. Он ушел из дома 14 августа и до сих пор не вернулся, уточнили в полиции.
Приметы мальчика:
- рыжие волосы,
- среднего телосложения,
- на руке шрам,
- был одет в темно-серые шорты и кофту.
«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОП № 2 Чугуевского РУП по номеру +380503055233 или другим удобным для вас способом», – добавили в полиции.