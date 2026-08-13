За сутки у пятерых жителей области нашли вещества, похожие на наркотики

За сутки правоохранители задержали пятерых жителей, у которых, вероятно, были наркотики, пишут в облуправлении Патрульной полиции.

Подозрительные вещества синтетического и растительного происхождения копы обнаружили во время проведения поверхностных осмотров, отметили в полиции.

«В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи. Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – добавили в патрульной полиции.

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