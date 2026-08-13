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За добу у п’ятьох мешканців області знайшли речовини, схожі на наркотики

Події 11:48   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу у п’ятьох мешканців області знайшли речовини, схожі на наркотики

За добу правоохоронці затримали п’ятьох жителів, які, ймовірно, мали при собі наркотики, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.

Підозрілі речовини синтетичного та рослинного походження копи виявили під час проведення поверхневих оглядів, зазначили в поліції.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі. Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність“, – додали у патрульній поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 11:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу правоохоронці затримали п’ятьох жителів, які, ймовірно, мали при собі наркотики, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.".