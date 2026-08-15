FPV-дрон атакував авто на Куп’янщині: двоє постраждалих

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що сьогодні, 15 серпня, двоє людей постраждали у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району внаслідок російської атаки.

Ворог вдарив по населеному пункту близько 07:00. Як виявилося, дрон прилетів по цивільному авто, в якому знаходилися люди. Внаслідок влучання постраждали двоє чоловіків.

«Унаслідок влучання поранення отримали двоє чоловіків — 65-річний водій автомобіля та 50-річний пасажир. У них діагностували вибухові травми та акубаротравми. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)», – уточнили у прокуратурі.