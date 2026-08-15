Live

FPV-дрон атакував авто на Куп’янщині: двоє постраждалих

Події 12:20   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон атакував авто на Куп’янщині: двоє постраждалих

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що сьогодні, 15 серпня, двоє людей постраждали у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району внаслідок російської атаки. 

Ворог вдарив по населеному пункту близько 07:00. Як виявилося, дрон прилетів по цивільному авто, в якому знаходилися люди. Внаслідок влучання постраждали двоє чоловіків.

«Унаслідок влучання поранення отримали двоє чоловіків — 65-річний водій автомобіля та 50-річний пасажир. У них діагностували вибухові травми та акубаротравми. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)», – уточнили у прокуратурі.

Читайте також: У Харківській області запізнюються приміські потяги

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

“Прильоти” під Москвою: вранці 16 серпня горить найбільший склад Wildberries
“Прильоти” під Москвою: вранці 16 серпня горить найбільший склад Wildberries
16.08.2026, 07:37
Сьогодні 16 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 серпня 2026: яке свято та день в історії
16.08.2026, 06:00
Паніка через зиму, плани та залякування окупантів – огляд фронту
Паніка через зиму, плани та залякування окупантів – огляд фронту
15.08.2026, 20:30
Чому краще не зволікати з евакуацією на Харківщині, показав Задоренко
Чому краще не зволікати з евакуацією на Харківщині, показав Задоренко
15.08.2026, 18:22
Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня
Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня
15.08.2026, 21:17
Новини Харкова – головне 16 серпня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 16 серпня: як минула ніч
16.08.2026, 07:11

Новини за темою:

15.08.2026
Педофіл намагався оскаржити вирок та отримати менший строк: рішення суду
14.08.2026
Репостив дописи на підтримку Путіна: підозрюють айтівця в Харкові
14.08.2026
Де на Харківщині намагалися прорватися окупанти, повідомив Генштаб
13.08.2026
П’ятеро людей постраждали у селі на Ізюмщині після ударів БпЛА
13.08.2026
Реактивний “шахед” вдарив по потягу із 340 пасажирами: є загиблі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон атакував авто на Куп’янщині: двоє постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 12:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили, що сьогодні, 15 серпня, двоє людей постраждали у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району внаслідок російської атаки. ".