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В Харьковской области опаздывают пригородные поезда

Транспорт 10:46   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области опаздывают пригородные поезда Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» предупреждают, что сегодня, 15 августа, некоторые пригородные поезда на Харьковщине едут с задержкой.

Это, объяснили железнодорожники связано с ситуацией в сфере безопасности. Таким образом, с задержкой едут:

  • поезд №6825 Харьков-Пассажирский – Лозовая курсирует со станции Герсевановский с задержкой 45 мин.
  • поезд №6222 Мерчик – Люботин едет со станции Мерчик с задержкой 40 мин.
  • поезд №6277 Лозовая – Днепр-Гол. курсирует со станции Синельниково-1 с задержкой 1 час 22 минут.

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно следуйте до ближайшего укрытия или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы», – добавили в «Укрзалізниці».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» предупреждают, что сегодня, 15 августа, некоторые пригородные поезда на Харьковщине едут с задержкой.".