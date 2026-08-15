В Харьковской области опаздывают пригородные поезда

В АО «Укрзалізниця» предупреждают, что сегодня, 15 августа, некоторые пригородные поезда на Харьковщине едут с задержкой.

Это, объяснили железнодорожники связано с ситуацией в сфере безопасности. Таким образом, с задержкой едут:

поезд №6825 Харьков-Пассажирский – Лозовая курсирует со станции Герсевановский с задержкой 45 мин.

поезд №6222 Мерчик – Люботин едет со станции Мерчик с задержкой 40 мин.

поезд №6277 Лозовая – Днепр-Гол. курсирует со станции Синельниково-1 с задержкой 1 час 22 минут.

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно следуйте до ближайшего укрытия или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы», – добавили в «Укрзалізниці».