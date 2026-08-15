Паніка через зиму, плани та залякування окупантів – огляд фронту

«Заморозкой» відверто погрожує Україні міністерство оборони РФ. Що говорять експерти про чергову найважчу зиму. Росіяни хочуть повторити сценарій «освобождения Купянска». «Бандеролі» стають головною зброєю проти Харкова. Про панічні настрої перед опалювальним сезоном і активізацію на фронті – в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Активність війська окупантів зросла на Харківщині. За тиждень неодноразово кількість боїв на добу сягала близько трьох десятків. Аналітики Deep State повідомили про просування ворога в Куп’янському районі – поблизу села Піщане. Постійні бої тривають вздовж кордону.

“Там очевидно намагаються виконувати завдання по створенню зони контролю в безпосередньому прикордонні. Це не дуже вдається. Але окремі заходи безпосередньо в прикордонні, на жаль, є. І намагаємося їх зараз стримувати. Взагалі Південно-Слобожанський напрямок зберігає високу активність. Так само, як зараз «прокинувся» Великобурлуцький напрямок”, – казав речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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Провал РФ на півдні та “можем повторить” у Купʼянську

Інтенсивність боїв на Куп’янському напрямку, за останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, видається нижчою, ніж у прикордонні. Втім, тут росіяни мають певні результати. На лівому березі Осколу вони дещо просунулися в напрямку на Куп’янськ-Вузловий. На правому – знову наближаються окремими групами до Куп’янська.

“Фактично, вони намагаються створити ситуацію, подібну до того, що було, коли вони входили в Куп’янськ минулого разу. Вони хочуть розширити певне вклинення та заходити в місто з півночі. Безпосередньо з півночі вони зараз заходять через Голубівку – приховано через лісосмуги – і зупиняються десь приблизно на кордоні самого міста, де ці групи, власне, піддаються знищенню”, – зазначав Віктор Трегубов.

Цілком ймовірно, що причиною такої різкої активізації ворога на східному фронті стали очевидні провали на півдні України.

“Усього за проведення двох етапів наступальної операції угрупованням Десантно-штурмових військ було звільнено 745 квадратних кілометрів. Усього звільнено 26 населених пунктів”, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Інформацію, яку озвучив Михайло Драпатий, підтвердили й осінтери Deep State. Відповідні зміни вже відображені на мапі фронту.

“Бандеролі” проти Харкова

«Бандеролі» стають головною зброєю проти Харкова. Про це свідчить статистика ударів, яку днями оприлюднив міський голова Ігор Терехов. За його даними, з одинадцяти ударів по Харкову за тиждень, сім завдавали саме цими ракетами.

“Ми бачимо, що ворог застосовує цей новітній тип боєприпасу дедалі все частіше, тому що вже станом на зараз нами зафіксовано 60 випадків обстрілів із застосуванням цього засобу повітряного ураження. 15 з яких прийшлися виключно по місту Харкову. Якщо опиратися на ті дані, які ми отримуємо внаслідок оглядів цього засобу повітряного ураження, та ті дані, які є в інтернеті, то можна констатувати, що це малогабаритна реактивна ракета, яка має досить збільшений кут поворотів. Більш маневровою є. Має бойову частину, орієнтовно 100-150 кг залежно від модифікації. І за рахунок того, що вона є реактивною, має швидкість від 500 до 650 км. Що ускладнює як виявлення, так і знищення”, – сказав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

Головна проблема, з якою зараз намагаються впоратися влада та військові, – своєчасне виявлення «бандеролей». Адже один із «прильотів» по Харкову, в минулу неділю, стався взагалі без оголошення повітряної тривоги. Ракета зруйнувала п’ять поверхів будинку на Гвардійців-Широнінців, одна людина загинула, а постраждалих були десятки.

Знову “найважча зима”?

Найважчу зиму прогнозують українцям різноманітні експерти та представники влади. На цитати ще в липні розійшлося інтерв’ю «Українській правді» Тараса Чмута – керівника фонду «Повернись живим».

“Я вважаю, що кожен має подумати уже зараз, у липні, де він буде зимою. І, можливо, комусь уже треба подумати виїхати в село або кудись там у райцентр, або може навіть за кордон. Але зима буде дуже важка”, – прогнозує керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

За кілька тижнів, що минули після цієї промови, насиченість інформаційного поля похмурими прогнозами тільки зростає.

“Потрібно дивитися на якість і швидкість підготовки до нового опалювального сезону, зокрема в містах-мільйонниках. Відповідно, швидкість і якість підготовки не відповідає реаліям. Це призводить до того, що потрібно буде кожному громадянину або мешканцю того чи іншого міста приймати для себе рішення стосовно того, чи готові вони до умов — без води, без світла”, – радить народний депутат України Богдан Кицак.

Не дивно, що такі настрої радісно підтримує російська пропаганда. Серію згенерованих ШІ відео зафіксували в тік-ток спеціалісти Центру протидії дезінформації при РНБО України. Там повідомили: «У роликах згенеровані персонажі, яких видають за українських військових, просувають тези про «неготовність країни до зими». На цьому тижні до інформаційного залякування громадян України підключилося російське міністерство оборони. Чотирнадцятого серпня в каналі міністерства в телеграмі розмістили пост із погрозою: «Зимой вам будет заморозка». Втім, панічні настрої та гнітючі прогнози схильні підтримувати далеко не всі в Україні.

“Нам дуже багато зараз говорять про те, що зима буде важкою. По-перше, я б трошечки заспокоїв людей. Чисто статистично. Я не знаю, скільки буде середня температура цією зимою, наскільки вона опуститься. Але ми маємо з вами певну історичну статистику. У нас ніколи підряд не було дві надзвичайно холодних зими. У нас оця зима, що була, 2025/2026 рік, останній раз щось подібне було сім років тому. Тобто є велика надія, що ця зима буде тепліша. Якщо ця зима буде тепліша, відповідні вимоги до опалення будуть легшими”, – акцентує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Харківський мер Ігор Терехов, з одного боку, погоджується: росіяни намагатимуться виконати свої погрози. З іншого запевняє: підготовка до зими відбувається, хоча про неї і не можна розповідати детально.

“Об’єкти критичної інфраструктури: це об’єкти теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання, критичної інфраструктури взагалі, – будуть об’єктами, які будуть атаковані російськими агресорами. І це ми чудово розуміємо, тому ми готові до цього. Так, звісно, я не можу сказати стовідсотково, що ми збережемо всі об’єкти, бо це сьогодні неможливо. Та навала «шахедів», дронів, бандеролей, крилатих ракет і балістики, які спрямовують росіяни на об’єкти критичної інфраструктури, вона дуже велика. Але ми робимо все можливе для того, щоби готувати місто, для того, щоби захищати місто”, – запевняє Терехов.

За даними Терехова, попри заклики переїздити в села, Харків люди масово не покидають. Наразі в місті близько мільйона чотирьохсот тисяч жителів. І панічних настроїв серед них не спостерігають.