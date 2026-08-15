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Почему лучше не затягивать с эвакуацией на Харьковщине, показал Задоренко

Происшествия 18:22   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почему лучше не затягивать с эвакуацией на Харьковщине, показал Задоренко Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое несколько месяцев назад жителями одного из приграничных населенных пунктов Дергачевщины. На нем зафиксирован момент удара россиян по гражданским. 

Задоренко объяснил: вражеский FPV-дрон охотился на людей, которые возвращались домой после получения гуманитарной помощи. Тогда мужчина и женщина решили спрятаться от него в сарае, одно это не помогло. Враг целенаправленно ударил по зданию. Чудом, отмечает начальник ГВА, они остались живы.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram

«Это еще раз подтверждает, что оставаться в населенных пунктах, находящихся под постоянными вражескими обстрелами, очень опасно. Россияне не различают военных и гражданских и целенаправленно охотятся за людьми. Именно поэтому эвакуация – это необходимый шаг для сохранения жизни», – добавил Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 18:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое несколько месяцев назад жителями одного из приграничных населенных пунктов Дергачевщины.".