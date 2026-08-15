Почему лучше не затягивать с эвакуацией на Харьковщине, показал Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое несколько месяцев назад жителями одного из приграничных населенных пунктов Дергачевщины. На нем зафиксирован момент удара россиян по гражданским.

Задоренко объяснил: вражеский FPV-дрон охотился на людей, которые возвращались домой после получения гуманитарной помощи. Тогда мужчина и женщина решили спрятаться от него в сарае, одно это не помогло. Враг целенаправленно ударил по зданию. Чудом, отмечает начальник ГВА, они остались живы.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram

«Это еще раз подтверждает, что оставаться в населенных пунктах, находящихся под постоянными вражескими обстрелами, очень опасно. Россияне не различают военных и гражданских и целенаправленно охотятся за людьми. Именно поэтому эвакуация – это необходимый шаг для сохранения жизни», – добавил Задоренко.