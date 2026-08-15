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Педофил пытался обжаловать приговор и получить меньший срок: решение суда

Происшествия 14:35   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Педофил пытался обжаловать приговор и получить меньший срок: решение суда

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что педофил, приговоренный к девяти годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки, пытался уменьшить этот срок до семи с половиной лет.

Речь идет о деле, события которого произошли в ноябре 2024 года в городе Змиев Чугуевского района. Тогда пьяный осужденный напал на свою 17-летнюю жертву, которая возвращалась домой. Он повалил ее на землю и изнасиловал. Рядом проезжал автомобиль и тогда, угрожая расправой, он оттащил девушку в здание заброшенного детского сада. После чего продолжил действия сексуального характера.

«Поскольку девушка вовремя не вернулась домой, мать вышла на ее поиски. Когда мужчина услышал крики женщины и увидел свет фонарика, он скрылся. Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК РФ и сообщили ему о подозрении. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Приговора он ожидал под стражей», – отметили в прокуратуре.

В результате его приговорили к девяти годам за решеткой. Однако защитник осужденного подал апелляцию и просил суд уменьшить этот срок до семь с половиной лет.

«13 августа 2026 года апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Харьковской областной прокуратуры и оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. В отношении осужденного на рассмотрении в суде также находится другое дело по факту изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК Украины)», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что педофил, приговоренный к девяти годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки, пытался уменьшить этот срок".