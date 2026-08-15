Педофил пытался обжаловать приговор и получить меньший срок: решение суда

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что педофил, приговоренный к девяти годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки, пытался уменьшить этот срок до семи с половиной лет.

Речь идет о деле, события которого произошли в ноябре 2024 года в городе Змиев Чугуевского района. Тогда пьяный осужденный напал на свою 17-летнюю жертву, которая возвращалась домой. Он повалил ее на землю и изнасиловал. Рядом проезжал автомобиль и тогда, угрожая расправой, он оттащил девушку в здание заброшенного детского сада. После чего продолжил действия сексуального характера.

«Поскольку девушка вовремя не вернулась домой, мать вышла на ее поиски. Когда мужчина услышал крики женщины и увидел свет фонарика, он скрылся. Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК РФ и сообщили ему о подозрении. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Приговора он ожидал под стражей», – отметили в прокуратуре.

В результате его приговорили к девяти годам за решеткой. Однако защитник осужденного подал апелляцию и просил суд уменьшить этот срок до семь с половиной лет.

«13 августа 2026 года апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Харьковской областной прокуратуры и оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. В отношении осужденного на рассмотрении в суде также находится другое дело по факту изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК Украины)», – добавили правоохранители.