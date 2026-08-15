«Когда-то бушевала жизнь»: воины показали, как сейчас выглядит Купянск

Бойцы 41-ой отдельной механизированной бригады показали фото разрушенного россиянами Купянска.

«Когда-то на этих улицах бушевала жизнь, раздавался детский смех и суета взрослых. Пока не пришла орда и не превратила живописный приветливый город в логово смерти и мрака. Потому что так и не смогла склонить его на колени», – написали войны.

Все, что оставил после себя враг – сплошные руины, констатировали ВСУ.

«Но мы оставим после себя Победу. И Купянск обязательно снова будет городом жизни, а не войны!», – добавили в сообщении бойцы.