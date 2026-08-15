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«Когда-то бушевала жизнь»: воины показали, как сейчас выглядит Купянск

Украина 15:20   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Когда-то бушевала жизнь»: воины показали, как сейчас выглядит Купянск

Бойцы 41-ой отдельной механизированной бригады показали фото разрушенного россиянами Купянска. 

Как выглядит Купянск 15 августа

«Когда-то на этих улицах бушевала жизнь, раздавался детский смех и суета взрослых. Пока не пришла орда и не превратила живописный приветливый город в логово смерти и мрака. Потому что так и не смогла склонить его на колени», – написали войны.

Как выглядит Купянск 15 августа

Все, что оставил после себя враг – сплошные руины, констатировали ВСУ.

Как выглядит Купянск 15 августа

«Но мы оставим после себя Победу. И Купянск обязательно снова будет городом жизни, а не войны!», – добавили в сообщении бойцы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 41-ой отдельной механизированной бригады показали фото разрушенного россиянами Купянска. ".