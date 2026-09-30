По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый

Около 13:45 30 сентября мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил боевым дроном по Харькову.

Известно, что беспилотник атаковал торговый центр в Киевском районе. Информацию о разрушениях еще устанавливают. Есть данные о раненых.

«Поступила информация об одном раненом человеке», – написал городской голова.

Новость будет дополняться.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что вечером 29 сентября и ночью 30 числа столица пережила очередной вражеский обстрел. Есть погибшие и пострадавшие, информировали в Киевской ГВА. В основном, враг применял баллистические ракеты и ударные беспилотники.