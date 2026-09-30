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Удары по Харькову, двое пострадавших: Синегубов о сутках в регионе

Происшествия 08:50   30.09.2026
Виктория Яковенко
Удары по Харькову, двое пострадавших: Синегубов о сутках в регионе Фото: Олег Синегубов/последствия обстрела села Малые Феськи

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и 10 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали два человека.

«В городе Харьков получила острую реакцию на стресс 8-летняя девочка; в селе Огурцовка Шевченковской громады получила острую реакцию на стресс 85-летняя женщина», — отметил Синегубов.

В Харькове оккупанты атаковали БпЛА Шевченковский, Киевский и Салтовский районы, уточнил он.

За сутки враг выпустил на регион: один КАБ, РСЗО, пять «Молний», семь FPV-дронов, тип еще 8 БпЛА устанавливают.

В Харькове в результате обстрелов пострадали остекление многоквартирного дома, два автомобиля, частный дом, крыша торгового центра.

Также повреждения есть в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

удары по Харьковщине за сутки
Фото: Олег Синегубов/последствия обстрела села Малые Феськи
удары по Харьковщине за сутки
Фото: Олег Синегубов/последствия обстрела села Малые Феськи

Напомним, около полуночи в Харькове раздались два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.

Взрывы и «прилеты» в Харькове продолжались с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и 10 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".