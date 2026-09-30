Удары по Харькову, двое пострадавших: Синегубов о сутках в регионе
За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и 10 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали два человека.
«В городе Харьков получила острую реакцию на стресс 8-летняя девочка; в селе Огурцовка Шевченковской громады получила острую реакцию на стресс 85-летняя женщина», — отметил Синегубов.
В Харькове оккупанты атаковали БпЛА Шевченковский, Киевский и Салтовский районы, уточнил он.
За сутки враг выпустил на регион: один КАБ, РСЗО, пять «Молний», семь FPV-дронов, тип еще 8 БпЛА устанавливают.
В Харькове в результате обстрелов пострадали остекление многоквартирного дома, два автомобиля, частный дом, крыша торгового центра.
Также повреждения есть в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.
Напомним, около полуночи в Харькове раздались два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.
Взрывы и «прилеты» в Харькове продолжались с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.