11 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводил штурмовые действия в сторону Путниково.

«В целом за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар и 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8835 дронов-камикадзе и совершили 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 37 – с применением реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Напомним, российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области. Кроме этого, создается «интересная ситуация» в районе Западного, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Детальнее.