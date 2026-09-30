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11 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:11   30.09.2026
Виктория Яковенко
11 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводил штурмовые действия в сторону Путниково.

«В целом за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар и 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8835 дронов-камикадзе и совершили 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 37 – с применением реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Напомним, российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области. Кроме этого, создается «интересная ситуация» в районе Западного, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Детальнее.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".