Новости Харькова — главное за 30 сентября: как прошла ночь, где атаковала РФ

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

08:14

11 раз враг атаковал на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 08:00

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводил штурмовые действия в сторону Путниково.

06:52

Тревога в Харькове продолжалась всю ночь

В Харькове объявили тревогу еще в 18:48 29 сентября. Отбой раздался аж в 5 утра. Мониторинговые каналы в течение ночи предупреждали о летевших в направлении города БпЛА.

Около 03:30 Воздушные силы ВСУ писали о пусках КАБ на Харьковщину.

Ночью под атакой был Киев. ВС ВСУ предупреждали о баллистических ракетах, которые летели на столицу.

В Киевской ГВА информировали о четырех пострадавших в результате ударов. Один человек погиб.

Напомним, около полуночи в Харькове раздались два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.

Взрывы и «прилеты» в Харькове продолжались с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.