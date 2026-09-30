Новости Харькова — главное за 30 сентября: как прошла ночь, где атаковала РФ
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
08:14
11 раз враг атаковал на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 08:00
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.
На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводил штурмовые действия в сторону Путниково.
06:52
Тревога в Харькове продолжалась всю ночь
В Харькове объявили тревогу еще в 18:48 29 сентября. Отбой раздался аж в 5 утра. Мониторинговые каналы в течение ночи предупреждали о летевших в направлении города БпЛА.
Около 03:30 Воздушные силы ВСУ писали о пусках КАБ на Харьковщину.
Ночью под атакой был Киев. ВС ВСУ предупреждали о баллистических ракетах, которые летели на столицу.
В Киевской ГВА информировали о четырех пострадавших в результате ударов. Один человек погиб.
Напомним, около полуночи в Харькове раздались два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.
Взрывы и «прилеты» в Харькове продолжались с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.