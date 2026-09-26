Ночной удар БпЛА по Харькову: коммунальщики уже закрыли все поврежденные окна

Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены в результате удара БпЛА по Салтовскому району Харькова в ночь на 26 сентября.

Как отметили в мэрии, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» оперативно начали ликвидацию последствий атаки. В результате «прилета» были повреждены нежилые здания.

Как сообщала МГ «Объектив», атаке БпЛА подвергся Харьков в ночь на 26 сентября. Под ударами были два района — Киевский и Салтовский. В последнем пострадали четыре человека: женщины 37 и 48 лет, а также 44-летний и 53-летний мужчины. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, повреждены двухэтажный жилой дом, автомобили и учебное заведение. Еще один беспилотник упал по Черкасской Лозовой — там горел частный дом.