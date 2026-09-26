Live
  • Сб 26.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Ночной удар БпЛА по Харькову: коммунальщики уже закрыли все поврежденные окна

Происшествия 09:54   26.09.2026
Елена Нагорная
Ночной удар БпЛА по Харькову: коммунальщики уже закрыли все поврежденные окна Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены в результате удара БпЛА по Салтовскому району Харькова в ночь на 26 сентября.

Как отметили в мэрии, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» оперативно начали ликвидацию последствий атаки. В результате «прилета» были повреждены нежилые здания.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», атаке БпЛА подвергся Харьков в ночь на 26 сентября. Под ударами были два района — Киевский и Салтовский. В последнем пострадали четыре человека: женщины 37 и 48 лет, а также 44-летний и 53-летний мужчины. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, повреждены двухэтажный жилой дом, автомобили и учебное заведение. Еще один беспилотник упал по Черкасской Лозовой — там горел частный дом.

Читайте также: Атаки на Лозовую, Чугуев и Изюм: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Сегодня 26 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 сентября 2026: какой праздник и день в истории
26.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 26 сентября: ночные «прилеты» по городу
Новости Харькова — главное за 26 сентября: ночные «прилеты» по городу
26.09.2026, 09:30
Ночная атака БпЛА на Харьков: пострадали четыре человека, поврежден дом
Ночная атака БпЛА на Харьков: пострадали четыре человека, поврежден дом
26.09.2026, 08:51
В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW
В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW
26.09.2026, 08:20
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
25.09.2026, 14:10
Удалось эвакуировать в Харьков: как ребенок оказался в зоне активных боев
Удалось эвакуировать в Харьков: как ребенок оказался в зоне активных боев
26.09.2026, 11:16

Новости по теме:

26.09.2026
Атаки на Лозовую, Чугуев и Изюм: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
26.09.2026
В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW
26.09.2026
Новости Харькова — главное за 26 сентября: ночные «прилеты» по городу
26.09.2026
Ночная атака БпЛА на Харьков: пострадали четыре человека, поврежден дом
25.09.2026
Флагоносцы РФ под Боровой и второй срок Кагановской — итоги 25 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночной удар БпЛА по Харькову: коммунальщики уже закрыли все поврежденные окна», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 09:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены в результате удара БпЛА по Салтовскому району Харькова в ночь на 26 сентября.".