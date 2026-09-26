Нічний удар БпЛА по Харкову: комунальники вже закрили усі пошкоджені вікна

Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова у ніч проти 26 вересня.

Як зазначили у мерії, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Внаслідок «прильоту» були пошкоджені нежитлові будівлі.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», атаки БпЛА зазнав Харків у ніч проти 26 вересня. Під ударами були два райони — Київський та Салтівський. В останньому постраждали чотири людини: жінки 37 та 48 років, а також 44-річний та 53-річний чоловіки. За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, автомобілі та навчальний заклад. Ще один безпілотник упав у Черкаській Лозовій — там горів приватний будинок.