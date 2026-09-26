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Нічний удар БпЛА по Харкову: комунальники вже закрили усі пошкоджені вікна

Події 09:54   26.09.2026
Олена Нагорна
Нічний удар БпЛА по Харкову: комунальники вже закрили усі пошкоджені вікна Фото: Харківська міськрада

Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова у ніч проти 26 вересня.

Як зазначили у мерії, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Внаслідок «прильоту» були пошкоджені нежитлові будівлі.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ «Об’єктив», атаки БпЛА зазнав Харків у ніч проти 26 вересня. Під ударами були два райони — Київський та Салтівський. В останньому постраждали чотири людини: жінки 37 та 48 років, а також 44-річний та 53-річний чоловіки. За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, автомобілі та навчальний заклад. Ще один безпілотник упав у Черкаській Лозовій — там горів приватний будинок.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова у ніч проти 26 вересня.".