Прапороносці РФ під Боровою і другий термін Кагановської – підсумки 25 вересня

Інститут вивчення війни впіймав пропагандистів РФ на спробі просунути фейковий успіх у Харківській області. У ХНУ ім. В.М. Каразіна обрали ректора. Мер Лозовий розповів, як місто мешкає без електричок. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили: ворог спробував заявити про контроль над Новоплатонівкою – це село поруч із Боровою. Щоб підтвердити переможну реляцію, до Новоплатонівки відправили прапороносців. Вони демонстрували триколор на камеру. Проте осінтери «прапоровтик» не зарахували. В ISW відзначили: «Тактика підняття прапорів є частиною когнітивних зусиль Кремля, що спрямовані на перебільшення російських здобутків та створення хибного уявлення про військову силу». Так само аналітики спростували заяви про захоплення окупантами сіл Хижнякове та Бузове на Великобурлуцькому напрямку.

Удар припав по центральній частині селища. У цей момент там знаходилася бригада «Газмережі» – троє співробітників. Вони не постраждали. Але пошкоджена службова автівка, відзначили в пресслужбі підприємства.

Результати виборів, що відбувалися напередодні, оголосили в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. Згідно з опублікованим підсумковим протоколом виборчої комісії, перемогла чинна ректорка – Тетяна Кагановська. Вона очолює університет із 2021 року та керуватиме ним другий термін поспіль. Конкурент на виборах у Кагановської був лише один – доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк. Він отримав 439 голосів (23,59%). Переможниця – 1015 голосів (54,54%).

400 грн за квиток до Харкова. Такі ціни наразі на автобуси з Лозової. Друге за чисельністю населення місто області у вересні залишилося без прямого залізничного сполучення. Як розв’язують транспортне питання, «Об’єктиву» розповів міський голова Сергій Зеленський. Він відзначив, що зараз у громаді організували автобусні маршрути, що підвозять людей до нових кінцевих зупинок електропоїздів. Квиток на автобус із Лозової до місця, де пасажирів бере електричка, коштує 40 гривень. Продублювати всі скасовані залізничні маршрути автобусами наразі не можуть. Це питання, так само як і пакетний продаж квитків на електричку та автобус, наразі «застрягли» на рівні міністерств у Києві.

МГ «Об’єктив» також повідомляла 25 вересня: