“Повага до громади”: депутатів міськради просять повернути оффлайн засідання

Повернути проведення сесій міськради та засідання комісій у режимі очної присутності (оффлайн), але у безпечних укриттях пропонується у петиції на сайті Харківської мерії.

З початку повномасштабної війни Харківська міська рада перейшла на роботу у дистанційному режимі. Автор петиції Сергій Пилипенко нагадує, що такий формат засідань запроваджувався як тимчасовий вимушений захід, проте він суттєво обмежує прозорість прийняття рішень, виключає повноцінну дискусію та участь громадськості та ЗМІ.

На його думку, у Харкові є достатньо безпечних підземних об’єктів, які здатні забезпечити безперебійний захист під час повітряних тривог.

“Прифронтові міста України (зокрема Суми, Чернігів та інші) знаходять можливості проводити сесії місцевих рад у режимі очної присутності депутатів, демонструючи відповідальність перед своїми виборцями”, – зазначає автор петиції.

Він закликає міськраду внести зміни до Регламенту Харківської міськради та зобов’язати депутатів збиратися на пленарні засідання сесій та засідання постійних комісій у режимі очної присутності (оффлайн). Для цього – обладнати відповідне приміщення під землею та забезпечити доступ ЗМІ та громадськості до нього, а також пряму трансляцію засідань.

“Повернення депутатів до очної роботи в Харкові – це не лише про дотримання закону, а й про пошану до громади, прозорість використання міського бюджету та демонстрацію стійкості нашого міста”, – вважає автор петиції.

Нагадаємо, мерію просять припинити косити траву “під нуль”. Петиція, присвячена вічній темі боротьби за газони у Харкові, поки що не набрала необхідних 5000 голосів.