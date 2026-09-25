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Росіяни скаржаться на безперервні вибухи: масовано атаковані РФ та Луганськ

Події 07:43   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни скаржаться на безперервні вибухи: масовано атаковані РФ та Луганськ Фото: Exilenova+

Вночі 25 вересня РФ пережила черговий масований обстріл. Горять НПЗ та промислові підприємства. Також під ударами опинився окупований Луганськ. 

Подробиці нічної масованої атаки розповів волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. Так, за його даними, у Пермі горить нафтопереробний завод “Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез”.

Фото: Exilenova+

В Ульяновську під ударом опинився завод «Іскра». Він виробляє компоненти для радіоелектронної апаратури, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення. У Воронежі уражено завод “Воронєжсінтезкаучук“, – передає Стерненко.

 

Відео: Exilenova+

У Луганську дрони вдарили по гіпермаркету “Стройцентр”. Його, за попередньою інформацією, ворог використовував як логістичний хаб для армії РФ.

 

Відео: Exilenova+

Росіяни також поділилися: вибухи почалися близько третьої ночі і б’ють по об’єктах “прям без остановки”.

Відео: Exilenova+

Неспокійно цієї ночі також було й у Сочі.

Читайте також: Новини Харкова — головне 25 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 25 вересня РФ пережила черговий масований обстріл. Горять НПЗ та промислові підприємства. Також під ударами опинився окупований Луганськ. ".