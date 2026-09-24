Смертельний удар по Старій Гнилиці, «кріт» у ЗСУ – підсумки 24 вересня

«Бандероль» влучила по овочесховищу в Старій Гнилиці, де працювали люди: шестеро загиблих. СБУ виявила мобілізованого «крота» в бригаді ЗСУ на Харківщині. У Харкові впали 160 дерев. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

На Харківщині загинули шестеро працівників агропідприємства, ще 12 – поранені, повідомила обласна прокуратура. Трагедія сталася зранку 24 вересня в селі Стара Гнилиця Малинівської громади. Ракета влучила по овочесховищу, де працювали цивільні. Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки. Протягом дня тривав розбір завалів.

У роботі на ФСБ підозрюють мобілізованого, який служить у мотопіхотній бригаді ЗСУ на Харківщині. СБУ задокументувала, як фігурант намагався скоригувати ракетну атаку по своєму ремонтному батальйону, що відновлює безпілотні авіакомплекси. За версією слідства, ФСБ завербувала цього чоловіка ще до призову. На нього вийшли через родичку, яка живе в РФ. Після мобілізації військовий служив майстром-електриком з ремонту безпілотників і одночасно збирав для ворога інформацію про пункти дислокації свого та суміжних підрозділів. «Зливши» дані свого рембату, запроданець розраховував покинути територію під приводом поїздки до шпиталю. Його викрили вчасно: затримали в службовому авто, коли «кріт» виїхав за межі військової частини. Підрозділи СОУ убезпечили. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує довічне.

Про знахідку в районі села Таранівка повідомив рятувальникам місцевий житель. Сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування прибули на місце, вилучили бомбу та згодом її підірвали на спеціальному майданчику.

У регіоні через обриви проводів були знеструмлення. Станом на ранок, за даними ХОВА, без електрики через негоду були 42 000 абонентів у 25 населених пунктах. Найбільше – в Лозівському та Харківському районах. Удень обленерго прозвітувало, що в Харкові електропостачання відновили. В області роботи ще тривали. За даними КП «Шляхрембуд», у Харкові сильним вітром повалило понад 160 дерев і близько 300 гілок.

Комунальники Харківзеленбуду повідомили, що дослідили технічний стан водограю та виявили чимало проблем. Капітального ремонту потребують гранітні та кам’яні елементи, внутрішні комунікації та форсунки. Нагадаємо, сквер у 2008 році передали в оренду Харківській єпархії УПЦ (МП). Проте цього року депутати міськради підтримали рішення розірвати договір. Територію повернули місту.

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