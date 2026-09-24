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Туман і вдень до +21. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області

Погода 19:57   24.09.2026
Оксана Якушко
Туман і вдень до +21. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 25 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області мінлива хмарність ⛅️. Добу очікують без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 16 до 21°.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9°, вдень прогріється до 17 – 19°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 19:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 25 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".