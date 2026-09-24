Туман і вдень до +21. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 25 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області мінлива хмарність ⛅️. Добу очікують без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 16 до 21°.

У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9°, вдень прогріється до 17 – 19°.