Туман і вдень до +21. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 25 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області мінлива хмарність ⛅️. Добу очікують без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 16 до 21°.
У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9°, вдень прогріється до 17 – 19°.