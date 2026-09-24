ІІІ століття до нашої ери: скіфське поселення на Харківщині повернуто державі

Унікальний пам’ятник скіфських часів (VI–III століття до н. е.) у Богодухівському районі повернувся у власність держави. Понад 17 га земель було незаконно передано у постійне користування фермерському господарству.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, “Городище “Полкова Микитівка” та Могильник” – археологічна пам’ятка національного значення, датована VI-III століттями до н. е. На його території збереглися залишки давнього поселення та могильника, культурний шар, зольники, фрагменти глиняного посуду, бронзові вістря стріл, знаряддя праці та сліди давнього металургійного виробництва.

Пам’ятка має національний статус з 1972 року.

Незважаючи на це, понад 17 га території передали у постійне користування фермерському господарству у 1993 році. Землю використовували для сільськогосподарської діяльності, хоча згідно із законодавством землі історико-культурного призначення, на яких розташовані пам’ятники археології, мають перебувати у державній власності.

Крім того, надалі земельну ділянку незаконно передали до комунальної власності територіальної громади.

Суд задовольнив позов Богодухівської окружної прокуратури: визнав недійсним та скасував державний акт про право постійного користування земельною ділянкою, визнав незаконним та скасував наказ про передачу землі у комунальну власність, а також зобов’язав повернути земельну ділянку у власність держави.

Всього, за даними прокуратури, на території Харківської області розташовано 15 пам’яток археології національного значення.

Нагадаємо, археологічний пам’ятник “Войтенки-1” (середина III – початок V століття) поблизу Валок площею понад 34 га було повернуто у державну власність минулого тижня. Давнє поселення також віддали фермеру, який вирощував там пшеницю.