III век до нашей эры: скифское поселение на Харьковщине возвращено государству

Уникальный памятник скифского времени (VI–III век до н. э.) в Богодуховском районе вернулся в собственность государства. Более 17 га земель были незаконно переданы в постоянное пользование фермерскому хозяйству.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, «Городище «Полковая Никитовка» и Могильник» — археологический памятник национального значения, датированный VI–III веками до н. е. На его территории сохранились остатки древнего поселения и могильника, культурный слой, зольники, фрагменты глиняной посуды, бронзовые острие стрел, орудия труда и следы древнего металлургического производства.

Памятник имеет национальный статус с 1972 года.

Несмотря на это, более 17 га территории передали в постоянное пользование фермерскому хозяйству в 1993 году. Землю использовали для сельскохозяйственной деятельности, хотя согласно законодательству земли историко-культурного назначения, на которых расположены памятники археологии, должны находиться в государственной собственности.

Кроме того, в дальнейшем земельный участок незаконно передали в коммунальную собственность территориальной громады.

Суд удовлетворил иск Богодуховской окружной прокуратуры: признал недействительным и отменил государственный акт о праве постоянного пользования земельным участком, признал незаконным и отменил приказ о передаче земли в коммунальную собственность, а также обязал вернуть земельный участок в собственность государства.

Всего, по данным прокуратуры, на территории Харьковской области расположены 15 памятников археологии национального значения.

Напомним, археологический памятник «Войтенки-1» (середина III — начало V века) вблизи Валок площадью более 34 га были возвращены в государственную собственность на прошлой неделе. Древнее поселение также отдали фермеру, который выращивал там пшеницу.