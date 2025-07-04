Исторические земли на Харьковщине отдали фермерам – прокуратура пошла в суд
Правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, на которой расположено скифское городище. По данным Харьковской областной прокуратуры, археологическая памятка оказалась в частных руках.
В частности, речь идет о более чем 17 га земли в Богодуховском районе. Участок расположен на территории археологической памятки национального значения — «Городище «Полковая Никитовка» и Могильник».
Как выяснили правоохранители, в 1993 году землю передали в постоянное пользование для ведения фермерского хозяйства.
«Прокуратура установила, что передача земли состоялась с многочисленными нарушениями законодательства — в частности, без согласования с органами охраны культурного наследия, что обязательно в случаях, когда речь идет об объектах археологии. Большая часть этого земельного участка полностью накладывается на площадь памятника, датированного VI–III вв. до н. э. Это скифское городище с остатками культурного слоя, зольниками, фрагментами глиняной посуды, бронзовыми остриями стрел, орудиями труда и следами металлургического производства», — отметили правоохранители.
Поэтому, подчеркивают в прокуратуре, поскольку памятки археологии являются государственной собственностью, передача таких земель в частное пользование незаконна.
Прокуратура просит отменить акт на пользование землей и обязать вернуть ее в собственность государства. Суд уже открыл производство по делу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, участок, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, на которой расположено скифское городище. ".