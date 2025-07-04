Исторические земли на Харьковщине отдали фермерам – прокуратура пошла в суд

Правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, на которой расположено скифское городище. По данным Харьковской областной прокуратуры, археологическая памятка оказалась в частных руках.

В частности, речь идет о более чем 17 га земли в Богодуховском районе. Участок расположен на территории археологической памятки национального значения — «Городище «Полковая Никитовка» и Могильник».

Как выяснили правоохранители, в 1993 году землю передали в постоянное пользование для ведения фермерского хозяйства.

«Прокуратура установила, что передача земли состоялась с многочисленными нарушениями законодательства — в частности, без согласования с органами охраны культурного наследия, что обязательно в случаях, когда речь идет об объектах археологии. Большая часть этого земельного участка полностью накладывается на площадь памятника, датированного VI–III вв. до н. э. Это скифское городище с остатками культурного слоя, зольниками, фрагментами глиняной посуды, бронзовыми остриями стрел, орудиями труда и следами металлургического производства», — отметили правоохранители.

Поэтому, подчеркивают в прокуратуре, поскольку памятки археологии являются государственной собственностью, передача таких земель в частное пользование незаконна.

Прокуратура просит отменить акт на пользование землей и обязать вернуть ее в собственность государства. Суд уже открыл производство по делу.