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Исторические земли на Харьковщине отдали фермерам – прокуратура пошла в суд

Общество 15:24   04.07.2025
Виктория Яковенко
Исторические земли на Харьковщине отдали фермерам – прокуратура пошла в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, на которой расположено скифское городище. По данным Харьковской областной прокуратуры, археологическая памятка оказалась в частных руках.

В частности, речь идет о более чем 17 га земли в Богодуховском районе. Участок расположен на территории археологической памятки национального значения — «Городище «Полковая Никитовка» и Могильник».

Как выяснили правоохранители, в 1993 году землю передали в постоянное пользование для ведения фермерского хозяйства.

«Прокуратура установила, что передача земли состоялась с многочисленными нарушениями законодательства — в частности, без согласования с органами охраны культурного наследия, что обязательно в случаях, когда речь идет об объектах археологии. Большая часть этого земельного участка полностью накладывается на площадь памятника, датированного VI–III вв. до н. э. Это скифское городище с остатками культурного слоя, зольниками, фрагментами глиняной посуды, бронзовыми остриями стрел, орудиями труда и следами металлургического производства», — отметили правоохранители.

Поэтому, подчеркивают в прокуратуре, поскольку памятки археологии являются государственной собственностью, передача таких земель в частное пользование незаконна.

Прокуратура просит отменить акт на пользование землей и обязать вернуть ее в собственность государства. Суд уже открыл производство по делу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, на которой расположено скифское городище. ".