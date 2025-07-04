Самострой в Харькове: прокуратура вернула землю городу
В прокуратуре признали незаконным строительство жилого дома в Харькове, пишут в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.
Речь идет о двухэтажном доме, общей площадью более 86 квадратных метров. По данным следствия, владелец построил его в промежутке между 2018-2020 годами. При этом, данное здание по проезду Панасовскому возвели без соответствующих документов.
«Прокуратура доказала в суде: землю под застройку харьковчанину никто не предоставлял, документы предоставленные фигурантом для первичной регистрации права собственности на дом содержали ложные данные, в частности — вымышленный адрес и дату постройки — 1991 год», – уточнили правоохранители.
Вскоре фигурант дела передал дом, предварительно, стоимостью 1,3 миллиона гривен своей матери. При этом в договоре даже не был указан кадастровый номер. А это, отметили в прокуратуре, ключевое условия для его составления.
«В настоящее время продолжаются действия в рамках исполнительного производства по реальному исполнению судебного решения. Прокуратура уже инициировала перед горсоветом процедуру ввода объекта в эксплуатацию, чтобы законным способом оформить право собственности на него за обществом Харькова», – добавили в прокуратуре.
На данный момент владельцу дома уже вручили подозрение.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: прокуратура, строительство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокуратуре признали незаконным строительство жилого дома в Новобаварском районе, пишут в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.".