Самострой в Харькове: прокуратура вернула землю городу

В прокуратуре признали незаконным строительство жилого дома в Харькове, пишут в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.

Речь идет о двухэтажном доме, общей площадью более 86 квадратных метров. По данным следствия, владелец построил его в промежутке между 2018-2020 годами. При этом, данное здание по проезду Панасовскому возвели без соответствующих документов.

«Прокуратура доказала в суде: землю под застройку харьковчанину никто не предоставлял, документы предоставленные фигурантом для первичной регистрации права собственности на дом содержали ложные данные, в частности — вымышленный адрес и дату постройки — 1991 год», – уточнили правоохранители.

Вскоре фигурант дела передал дом, предварительно, стоимостью 1,3 миллиона гривен своей матери. При этом в договоре даже не был указан кадастровый номер. А это, отметили в прокуратуре, ключевое условия для его составления.

«В настоящее время продолжаются действия в рамках исполнительного производства по реальному исполнению судебного решения. Прокуратура уже инициировала перед горсоветом процедуру ввода объекта в эксплуатацию, чтобы законным способом оформить право собственности на него за обществом Харькова», – добавили в прокуратуре.

На данный момент владельцу дома уже вручили подозрение.