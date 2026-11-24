В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что российский реактивный БпЛА повредил линии электропередач. Из-за этого часть Золочева и близлежащих сел остались без света.

Восстановительные работы усложняли постоянные обстрелы россиян. Из-за ударов задействовать необходимую технику, автовышку, было невозможно.

«На место работ пришлось добираться по бездорожью после сильного дождя на бригадном автомобиле. Для восстановления оборванных проводов электромонтеры поднимались по монтерским лазам. При этом сохранялась постоянная угроза повторных обстрелов», – рассказал начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.

Несмотря на все сложности, специалистам все же удалось восстановить разрушенное, а более 2300 потребителей в Золочевской громаде снова со светом.