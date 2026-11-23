Сегодня, 23 ноября, на Харьковщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

«В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью. Призываем всех экономно использовать электроэнергию и при возможности уменьшить потребление электроприборов», — обратились в АО «Харьковоблэнерго».

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что аварийные отключения применили в регионе из-за предварительных вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети. Вернутся к прогнозируемым графикам планируют после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Только в течение прошлой недели россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, повлекшие повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры», — добавили в Минэнерго.

Видео: Минэнерго

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