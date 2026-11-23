Аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав на продвижение украинских защитников в Харьковской области.

По данным аналитиков, СОУ смогли отбросить противника около населенного пункта Устиновка. Он расположен около приграничья, на северо-востоке от Великого Бурлука.

На обновленных картах видно, что украинские воины перерезали вклинение врага между Устиновкой и Артельным.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что противник пытается создать со стороны российской границы так называемую буферную зону с Украиной в Харьковской области, в частности, не отказывается от попыток продвинуться. О тактике оккупантов в эфире нацмарафона «Єдині новини» сообщил спикер 26-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Шебелист.