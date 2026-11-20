На Харьковщине внесли изменения в график и маршруты ряда пригородных поездов, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця. Пригородные поезда».

По данным железнодорожников, ввели изменения из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке Златополь – Лозовая.

Так, 20 ноября по измененному маршруту будет курсировать:

№7001 Харьков-Пассажирский – Златополь (вместо Харьков-Пассажирский – Герсевановский). Альтернатива – №6525 Харьков – Герсевановский.

Также временно вывели из графика поезд №6828 Герсевановский – Златополь.

21 ноября:

по измененному маршруту будет ездить поезд №6508 Златополь – Харьков-Пассажирский (вместо Беляевка – Харьков-Пассажирский).

Альтернатива – №6512 Герсевановский – Харьков-Пассажирский.

Также временно выведен из графика поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский. Альтернатива — №6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский.

Напомним, единые тарифы на пригородные поезда теперь действуют и на Харьковщине. С 18 ноября стоимость проезда в электричках рассчитывается по шестизоновой системе. Детальнее – здесь.

Читайте также: Аварийные отключения вновь начались на Харьковщине