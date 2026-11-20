Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы начальника территориального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области, сообщает САП.

«19 ноября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП, признал необоснованными и взыскал в доход государства актив на сумму более 3,5 млн грн, приобретенный начальником территориального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области О. Стогнием и его тещей И. Еременко», — уточнили правоохранители.

Отмечается, что подавали иск в связи с тем, что в 2021 году семья чиновника по факту приобрела в собственность квартиру Харькова более чем за 3,9 млн грн.

«Однако анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что стоимость этого актива явно превышает законные доходы соответствующих лиц. Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора и признал квартиру в Харькове необоснованным активом и взыскал с чиновника в доход государства частично ее стоимость на общую сумму более 3,5 млн грн», — рассказали в САП.

Напомним, ВАКС частично конфисковал имущество бывшего главы одной из окружных прокуратур Харькова И. Белодида и его супруги. Семья за два года разжилась недвижимостью и люксовыми машинами, на которые просто не было законных денег.