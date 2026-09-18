Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Лакшери-авто и квартиры: у экс-главы прокуратуры в Харькове забрали имущество

Общество 21:35   18.09.2026
Елена Нагорная
Лакшери-авто и квартиры: у экс-главы прокуратуры в Харькове забрали имущество Иллюстративное фото, media.lexus.ca

ВАКС частично конфисковал имущество бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова И. Белодеда и его жены. Семья за два года обзавелась недвижимостью и люксовыми машинами, на которые у нее просто не было законных денег.

Решение о конфискации активов в доход государства принял Высший антикоррупционный суд, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Основанием для иска стали материалы НАПК, ГБР и доказательства САП.

Правоохранители установили, что в течение 2022–2024 годов семья экс-чиновника приобрела две квартиры в Харькове, элитные автомобили Lexus LX (2016 года выпуска) и Mercedes-Benz GLE 43 AMG (2017 года выпуска), а также накопила денег. Однако анализ официальных доходов и расходов семьи установил, что стоимость приобретенных активов превышает законные доходы на 7,5 миллиона гривен.

Необоснованными признали и взыскали в доход государства активы на 6,5 миллиона гривен: квартиру и половину еще одной квартиры в Харькове, автомобиль Lexus LX и часть стоимости Mercedes-Benz GLE 43 AMG.

Как сообщала МГ «Объектив», пять лет в тюрьме проведет 18-летний курсант военной академии, который больше месяца уклонялся от воинской обязанности и напал на несовершеннолетнюю в Люботине.

Читайте также: Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополнено)
Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополнено)
18.09.2026, 12:44
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
18.09.2026, 13:06
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
17.09.2026, 20:54
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
18.09.2026, 22:12
Бесплатный пляж и VIP-зоны: как изменилась Журавлевка в Харькове за лето 📹
Бесплатный пляж и VIP-зоны: как изменилась Журавлевка в Харькове за лето 📹
18.09.2026, 19:07
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне
18.09.2026, 14:14

Новости по теме:

18.09.2026
Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть погибшие и раненые
18.09.2026
По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
18.09.2026
Мужчина порезал ножом сотрудника ТЦК на Харьковщине: детали от полиции
18.09.2026
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне
18.09.2026
В экопарке под Харьковом – пополнение: кто родился (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Лакшери-авто и квартиры: у экс-главы прокуратуры в Харькове забрали имущество», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВАКС частично конфисковал имущество бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова И. Белодеда и его жены.".