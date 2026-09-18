Лакшери-авто и квартиры: у экс-главы прокуратуры в Харькове забрали имущество

ВАКС частично конфисковал имущество бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова И. Белодеда и его жены. Семья за два года обзавелась недвижимостью и люксовыми машинами, на которые у нее просто не было законных денег.

Решение о конфискации активов в доход государства принял Высший антикоррупционный суд, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Основанием для иска стали материалы НАПК, ГБР и доказательства САП.

Правоохранители установили, что в течение 2022–2024 годов семья экс-чиновника приобрела две квартиры в Харькове, элитные автомобили Lexus LX (2016 года выпуска) и Mercedes-Benz GLE 43 AMG (2017 года выпуска), а также накопила денег. Однако анализ официальных доходов и расходов семьи установил, что стоимость приобретенных активов превышает законные доходы на 7,5 миллиона гривен.

Необоснованными признали и взыскали в доход государства активы на 6,5 миллиона гривен: квартиру и половину еще одной квартиры в Харькове, автомобиль Lexus LX и часть стоимости Mercedes-Benz GLE 43 AMG.

Как сообщала МГ «Объектив», пять лет в тюрьме проведет 18-летний курсант военной академии, который больше месяца уклонялся от воинской обязанности и напал на несовершеннолетнюю в Люботине.