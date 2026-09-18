Бесплатный пляж и VIP-зоны: как изменилась Журавлевка в Харькове за лето 📹

Более сотни бесплатных шезлонгов, детский лабиринт, спортплощадка и реконструированные беседки. В Харькове подвели итоги летнего сезона благоустройства Журавлевского острова. За четыре месяца специалисты СКП «Харьковзеленстрой» расчистили берег, завезли новый песок и восстановили коммунальную инфраструктуру. В то же время на части прибрежной территории появился частный комплекс с VIP-беседками и бунгало, который функционирует на правах аренды с целью самоокупаемости острова. Что именно сделали на локации и сколько стоит отдых — в материале МГ «Объектив».

Как изменился за лето Журавлевский остров? Уже осень, поэтому можно подводить итоги. С мая этой территорией, которая до этого почти два десятилетия полностью была в аренде и носила название «Акважур», занимались коммунальщики. И главным изменением стал бесплатный вход. Первое, за что взялись рабочие — обновление пляжа.

«Нам удалось восстановить главный пляж на этом острове. Старый песок, который уже уплотнился и почти бетоном стал, мы его убрали, завезли новый, более рыхлый», — рассказывает пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

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На обновленном пляже установили более сотни новых шезлонгов. Ими можно пользоваться бесплатно.

«Наши специалисты сделали новые лежаки — более удобные, более современные и более популярные среди наших посетителей. Кроме лежаков, наши специалисты в этом сезоне поставили закладные под будущие навесы от солнца, защиту от лучей, для того чтобы можно было хорошо полежать в тенечке», — отмечает пресс-секретарь КП.

Среди другой инфраструктуры — новые раздевалки и старый, восстановленный капитальный туалет. Также коммунальщики отремонтировали спортплощадку и обустроили большую новую игровую зону для маленьких посетителей — с качелями и лабиринтом. Все это для людей бесплатно. А во сколько обошлось бюджету?



«Мы бюджетных средств не тратим. Все, что делается — это как раз либо из имеющихся у нас материалов, либо из материалов, которые закупает наше предприятие за свой счет. Но это не какие-то космические деньги, потому что мы понимаем, что сейчас тратить какие-то миллионы не очень уместно. Создание подобных локаций по благоустройству, когда мы не ставим огромные сооружения — это как раз и есть работы по содержанию территории», — объясняет Кравченко.

Цель — чтобы остров был самоокупаемым. Такую позицию горсовета официально провозгласил главный архитектор Харькова Антон Коротовских. То есть за счет желающих получать платные услуги будет обслуживаться отдых бесплатный. Десять коммунальщиков ежедневно следят за чистотой, вывозом мусора и туалетом.

Поэтому на часть острова пустили арендаторов. Они разместились на прибрежном участке за главным пляжем, который привели в порядок коммунальщики, обустроили на нем зону повышенного комфорта и установили оплату за свои услуги, но не за вход — он остается свободным.

«У нас на пляже есть лежаки, бунгало, бар, кальян. Людей было очень много, сезон прошел очень ярко! С самого утра у нас уже все 200 лежаков были заняты. Лежаки у нас 200 гривен в будни, 250 в выходные. Бунгало — 1000 гривен в будни, 1500 в выходные. Вход на пляж бесплатный, пожалуйста, со своими покрывалами», — рассказывает администратор комплекса Ostriv City Beach Алена.

Обустройство этой зоны мы видели еще в мае, но тогда рабочие многое не рассказывали. Как оказалось, монтировали беседки премиум-класса.

«У нас есть телевизор, кондиционер, холодильник, своя мангальная зона, свои лежаки на каждой беседке. Эти беседки рассчитаны на 12 человек, их четыре у нас. Стоят 5 тысяч в будни и 6 тысяч в выходные. Может, для кого-то 5 или 6 тысяч это дорого, но на 12 человек это не такая большая цена. Они пользовались спросом каждый день — люди брали их под праздники, корпоративы, дни рождения», — говорит администратор комплекса.

И желающих отдохнуть с комфортом встречаем сразу.

«У нас профессиональный праздник, около 15 человек. Есть два варианта — большая и маленькая беседки. Сейчас выберем и что-то придумаем. Это будет корпоратив», — делится планами посетитель Андрей, который пришел арендовать VIP-беседку.

В качестве альтернативы на острове пока еще остаются бесплатные беседки, которые установили коммунальщики взамен старых. Сами отдыхающие подтверждают: без проблем заняли понравившееся место.

«У нас сегодня два праздника в одном: день рождения сестры, юбилей 20 лет, и гендер-пати — это такой праздник, когда узнают пол ребенка. Выбрали это место, потому что здесь уютно и недалеко от дома. Никто к нам не подходил, ничего не просил, денег не требовал. Все бесплатно, все нормально», — рассказывает отдыхающий Сергей.

Коммунальщики отмечают: из-за спроса на такие места порой доходило и до курьезов.

«Здесь до курьезного доходило, что некоторые в 6 утра приходили сюда на остров, чтобы занять лучшую локацию для проведения своего праздника. Очень радует, что мы наблюдаем, когда приходит молодежь, компании от 20 до 25 лет, то они не оставляют за собой мусор, они выносят его сюда за пределы острова. Ну вот реально, идеально чистая локация», — говорит Кравченко.

Но в следующем сезоне беседки уже могут стать платными — те, которые коммунальные.

«В перспективе мы планируем, что они будут арендованы для того, чтобы мы привлекали средства. Но какая это будет модель, тут я говорить сейчас не могу, потому что это немного рановато», — добавляет пресс-секретарь «Харьковзеленстроя».

И хотя лето прошло, жизнь на острове не останавливается. Коммунальщики расчищают сухостой и готовят к посадке ивы, а бизнес с октября переходит на зимний график.

«И на зимний период также думаем, добавить ли беседки, потому что сауны или чаны — это пока все в разработке», — делится планами администратор комплекса Ostriv City Beach.

«Скорее всего, что-то здесь нужно делать даже зимой, потому что я понимаю, что посетители будут здесь, несмотря на снег и метель», — подытоживает Кравченко.