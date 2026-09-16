Два года после пожара: вернут ли харьковчанам легендарный лес на Салтовке 📹

Два года назад, 16 сентября 2024 года, масштабный пожар после российского обстрела окончательно уничтожил Журавлевский бор, который до этого годами высыхал из-за неизлечимой корневой губки. Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» всего высадили более 30 тысяч сосен и сотню дубов со стороны пляжа, создавая более устойчивую к грибковым болезням смешанную экосистему. В то же время участок возле ТРЦ «Караван» до сих пор ждет разминирования и корчевания пней.

Восстановление зеленой зоны возле ТРЦ «Караван» пока не начинали, потому что территория требует детального обследования саперами ГСЧС. Несмотря на то, что за концепцию возрождения именно этого участка взялось французское архитектурное бюро Martin Duplantier Architectes, в СКП «Харьковзеленстрой» подчеркивают необходимость комплексной работы со всем массивом.

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«Участок со стороны ТРЦ «Караван» – это самая болезненная наша утрата, потому что там и «прилеты» были, и пожар, и именно оттуда пошла вспышка этой корневой губки. Архитекторы сосредоточились именно на этой стороне, потому что она была более распиарена в прессе. Но мы знаем, что оба бора пострадали от одних и тех же причин, и восстанавливать их надо так же системно. Мы для себя планируем, что в следующие сезон-два обратим пристальное внимание на этот участок и начнем высаживать там растения», — отмечает спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

На противоположной стороне — рядом с островом — новый лес уже становится заметным. Сосны, высаженные ранее, переросли разнотравье. Уход за ними требует тяжелого ручного труда.

«Мы проводим прополку молодых саженцев сосны. Это обязательный этап ухода, потому что у сорняка очень крепкая корневая система и он забирает все питательные вещества. Это также помогает растениям получать больше света, обеспечивает хорошую проницаемость земли влагой осенью и аэрацию почвы для развития корневой системы», — объясняет главный лесничий лесопаркового хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» Олег Печенежский.

Чтобы новый лес снова не погиб от грибковых болезней, от монопосадок полностью отказались. На этой территории создают смешанную экосистему, высаживая сосны вместе с дубами.

«Это как раз посадки этой весны. Видим, что саженцы дали хороший прирост — кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от количества солнца. И точно так же дубки, которые мы посадили между этими сосенками, хорошо прижились и уже дали молодую листву», — делится спикер предприятия.

Всего коммунальщики высадили здесь около 30 тысяч сосен и более сотни дубов.

«Этой весной со стороны входа на наш пляж было высажено около 10 тысяч саженцев сосны и дуба. И здесь около 20 тысяч саженцев было высажено в 2023 году», — говорит Кравченко.

Со сторонниками естественного самовосстановления без вмешательства человека в «Зеленстрое» не соглашаются.

«В нашей лесостепной полосе, если мы не будем создавать леса искусственно, они не восстановятся сами по себе — восстановится степь. Захочется ли нам среди асфальтных джунглей жить еще и в степи? Возможно, это будет слишком жарко и не очень комфортно. А создавать и поддерживать леса там, где они были 50–70 лет назад — это то, к чему бы мы стремились», — подчеркивает спикер.

В то же время коммунальщики признаются: очень расстраиваются, когда их труду вредят сами горожане.

«Несмотря на то, что все хотят видеть здесь красивый, ухоженный, большой бор, находятся люди, которые просто выдергивают саженцы сосны. Я не знаю, зачем это делать, потому что они уже достаточно большие, Новый год еще не скоро. Призываю людей не делать этого, ведь это же наше общее», — призывает Кравченко.

Ситуацию с массовым высыханием сосен экологи сейчас наблюдают в разных частях Харькова и области. По их выводам, в основном хвойные деревья гибнут именно от неизлечимой корневой губки.

«Это не проблема исключительно Харькова, это наблюдают специалисты по всей Украине. Как объяснял нам господин Бенгус, это как рак — он фактически никак не лечится, нужно полностью менять землю. Единственное решение, которое доказанно работает и которое мы можем делать — это усиливать сами деревья, подкармливать их и подсаживать лиственные породы, чтобы болезнь не перекидывалась с одного бора на другой. Если говорить о Григоровском боре, то там ситуация еще сложнее: объект имеет статус государственного значения, поэтому все работы мы должны проводить через Киев, а это достаточно сложная бюрократическая процедура», — добавляет спикер КП.

Следующую волну высадки деревьев на Журавлевке коммунальщики планируют начать уже весной.