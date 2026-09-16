Смертельное ДТП под Харьковом: Audi не уступил фуре, водитель погиб (видео)

Смертельное ДТП произошло 16 сентября вблизи поселка Новый Коротич Харьковского района. На перекрестке трасс Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Берестин-Перещепино столкнулись автомобили Scania и Audi.

По предварительным данным, водитель Scania двигался по главной дороге в направлении Харькова. В это время водитель Audi, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении фуре, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате столкновения водитель фуры потерял управление, выехал на левую обочину и перевернулся. Его доставили в больницу. Мужчина, находившийся за рулем Audi, от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщала МГ «Объектив», автодорогу М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр ремонтируют в районе Берестина. Работы планируют закончить к концу сентября.