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Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме

Общество 17:57   16.09.2026
Елена Нагорная
Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме Фото: ХОВА

Готовность топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины уже превышает 95%.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В мероприятии также приняли участие председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, руководители областных управлений СБУ, Нацполиции, ГСЧС, прокуратуры, руководители районных военных администраций, коммунальных предприятий, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней.

Синегубов отметил, что в регионе активно формируют резервы, наращивают защиту критической инфраструктуры, а в громадах продолжается подготовка резервных источников питания, энергетического оборудования и систем теплоснабжения.

Особое внимание в ходе заседания уделили усилению противопожарной защиты в учебных, медицинских, культурных и социальных учреждениях, обустройству модульных укрытий и обеспечению жителей качественной питьевой водой и вакцинацией.

Напомним, 4 сентября на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что предстоящая зима в Харьковской области будет самой тяжелой за все годы полномасштабной войны. Он призывал жителей региона заранее подготовить свое жилье.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовность топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины уже превышает 95%.".