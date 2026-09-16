Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме

Готовность топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины уже превышает 95%.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В мероприятии также приняли участие председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, руководители областных управлений СБУ, Нацполиции, ГСЧС, прокуратуры, руководители районных военных администраций, коммунальных предприятий, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней.

Синегубов отметил, что в регионе активно формируют резервы, наращивают защиту критической инфраструктуры, а в громадах продолжается подготовка резервных источников питания, энергетического оборудования и систем теплоснабжения.

Особое внимание в ходе заседания уделили усилению противопожарной защиты в учебных, медицинских, культурных и социальных учреждениях, обустройству модульных укрытий и обеспечению жителей качественной питьевой водой и вакцинацией.

Напомним, 4 сентября на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что предстоящая зима в Харьковской области будет самой тяжелой за все годы полномасштабной войны. Он призывал жителей региона заранее подготовить свое жилье.