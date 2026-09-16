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За убийство 17-летнего в Харькове мужчина «сядет» на 11 лет: признал ли вину

Общество 16:14   16.09.2026
Виктория Яковенко
За убийство 17-летнего в Харькове мужчина «сядет» на 11 лет: признал ли вину

В Харькове приговор получил 35-летний мужчина. Следствие доказало, что он зарезал несовершеннолетнего. Правоохранители напомнили фабулу дела.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вечером 17 февраля 2024 года на Салтовском шоссе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ссорился со своей сожительницей и бил ее. Неподалеку находились двое 17-летних парней. Один из них сделал замечание мужчине и спросил, зачем тот применяет силу к женщине.

«Во время словесного конфликта мужчина достал раскладной нож и ударил им парня в живот, воткнув нож по рукоятке и несколько раз провернув его. Ранение повредило внутренние органы и магистральные сосуды, повлекшие массивное кровотечение. Очевидцы вызвали медиков и помогли потерпевшему добраться до соседнего дома. В больнице парень умер через несколько часов, несмотря на усилия медиков», — рассказали правоохранители.

Мужчину задержали на месте происшествия. В прокуратуре говорят: в суде фигурант вину признал частично. Заявил, что не хотел убивать парня, а нож носил для бытовых нужд. Также выразил сожаление по поводу содеянного.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве. Он проведет в тюрьме 11 лет.

приговор за убийство в Харькове

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговор получил 35-летний мужчина. Следствие доказало, что он зарезал несовершеннолетнего. Правоохранители напомнили фабулу дела.".