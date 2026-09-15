Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября

С 9:00 до 20:00 16 сентября в Харькове изменят маршруты троллейбусы №13, 20, 31 и 57, а с 10:00 до 14:00 16 и 17 сентября — троллейбусы №12 и 40.

Как сообщают в горсовете, в частности из-за того, что с 9:00 до 20:00 16 сентября будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на пр. Героев Харькова, от ул. Харьковских Дивизий до ул. Олега Громадского, следующие маршруты будут курсировать так:

№13: разворотный круг «Парк Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк Встреча»;

№20: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№31 (часть 1): разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»»;

№31 (часть 2): разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк Встреча».

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №13: парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины».

Из-за ремонта контактной сети с 10:00 до 14:00 16 и 17 сентября будет прекращено движение на ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до ул. Сумской. Троллейбусы будут курсировать так:

№12 (часть 1): разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковая – ул. Вадима Манько – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;

№12 (часть 2): разворотный круг «Ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Станислава Парталы – разворотный круг «Больница скорой и неотложной помощи»;

№40: площадь Конституции – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы».

Как сообщала МГ «Объектив», с 9:00 16 сентября до 17:00 25 сентября изменят маршруты трамваи №5 и 8.