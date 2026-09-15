Масові зміни у русі тролейбусів у Харкові 16 та 17 вересня: список маршрутів

З 9:00 до 20:00 16 вересня у Харкові змінять маршрути тролейбуси №13, 20, 31 та 57, а з 10:00 до 14:00 16 та 17 вересня – тролейбуси №12 та 40.

Як повідомляють у міськраді, зокрема через те, що з 9:00 до 20:00 16 вересня буде припинено рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Героїв Харкова, від вул. Харківських Дивізій до вул. Олега Громадського, наступні маршрути курсуватимуть так:

№13: розворотне коло «Парк Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк Зустріч»;

№20: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№31 (частина 1): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№31 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк Зустріч».

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

Через ремонт контактної мережі з 10:00 до 14:00 16 та 17 вересня буде припинено рух на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумський. Тролейбуси курсуватимуть так:

№12 (частина 1): розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

№12 (частина 2): розворотне коло «Вул. Клочківська» – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;

№40: майдан Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло «Пр. Перемоги».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 9:00 16 вересня до 17:00 25 вересня змінять маршрути трамваї №5 та 8.