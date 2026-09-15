Нові вагони метро, ​​тролейбуси й насоси: на що Харків бере міжнародні кредити

Оновлення транспорту, розширення метрополітену та модернізація каналізаційної мережі – це ключові напрямки, які Харків фінансує за рахунок кредитів від міжнародних фінансових організацій.

Перелік проєктів, які реалізують комунальні підприємства міста за підтримки Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародного банку реконструкції та розвитку оприлюднили у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року.

Як зазначають у документі, за умов обмеженості власних ресурсів для капітальних витрат ключовим інструментом фінансування великих інфраструктурних проєктів залишаються місцеві запозичення та муніципальні гарантії. Серед ключових напрямів:

Розширення третьої лінії метро: 160 млн євро від ЄІБ та ЄБРР спрямовують на будівництво та подовження Олексіївської лінії підземки (КП «Харківський метрополітен»);

Оновлення вагонів підземки: 45 млн євро від ЄІБ залучають на придбання нових вагонів для Харківського метрополітену;

Закупівля 57 низькопідлогових тролейбусів: 10 млн євро від ЄБРР отримує КП «Тролейбусне депо № 2»;

Закупівля 49 нових тролейбусів: 10 млн євро від ЄІБ залучено для КП «Тролейбусне депо № 3»;

Модернізація каналізаційної системи: 5,4 млн доларів від МБРР залучає КП «Харківводоканал». Кошти призначені для заміни 52 насосних установок на каналізаційних станціях міста та п’яти заглибних насосів на Головній каналізаційній станції на обладнання, здатне працювати в затопленому режимі.

Нагадаємо, Стратегію розвитку Харкова до 2029 року ухвалили на сесії міської ради 10 вересня. У ній визначили три можливі сценарії життєдіяльності прифронтового мегаполіса: базовий, оптимістичний та песимістичний.