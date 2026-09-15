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Ремонт колії у Харкові: трамваї №5 та 8 змінюють маршрути, пустять №2

Транспорт 18:04   15.09.2026
Олена Нагорна
Ремонт колії у Харкові: трамваї №5 та 8 змінюють маршрути, пустять №2

Трамваї №5 та 8 тимчасово змінять маршрути у Харкові.

З 9:00 16 вересня до 17:00 25 вересня у зв’язку з ремонтом колії буде припинений рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, від вул. Польової до вул. Кошкіна, повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Також з 8:00 до 18:00 з 16 до 25 вересня на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від проїзду Афанасія Фірсова до вул. Кошкіна в напрямку вул. Морозова, буде обмежений рух транспорту. Він буде організований вільними від виконання робіт смугами руху.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

Також у цей період курсуватиме тимчасовий трамвай №2: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 18:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №5 та 8 тимчасово змінять маршрути у Харкові.".