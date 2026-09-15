В Ізюмі висаджують новий ліс замість знищеного російськими обстрілами

Відновити ліс , який згорів через російські обстріли, планують в Ізюмському надлісстві ДП “Ліси України”. Нові дерева висадять у Ізюмі на ділянках, очищених від мін саперами.

Цього тижня відзначається четверта річниця Слобожанської наступальної операції, результатом якої стала деокупація Ізюма та Куп’янська.

ЗСУ звільнили не лише десятки населених пунктів, а й кілька держлісгоспів Харківщини. Однак через обстріл ліси знищено, а їхня територія замінована.

Ізюмському надлісництву ДП “Ліси України”, створеному на базі колишніх лісгоспів, вдалося відновити заготівлю дров та забезпечити ними місцеве населення, соцсферу та переробні підприємства. Тепер на підприємстві готуються до висаджування нового лісу.

“Обсяги ще невеликі, але символічним є сам факт. Висаджуватимуть сіянці у Придонецькому, Савинському, Норцівському та Високобірському лісництвах, понівечених ворожими обстрілами та пожежами. Садіння лісу проводитимуть на окремих ділянках, попередньо обстежених саперами. На цих територіях уже прибрали залишки дерев та порубкові рештки. Вцілілу деревину спрямували для потреб армії та на дрова місцевим жителям”, – кажуть у Філії “Слобожанський лісовий офіс”.

Висаджування дерев стартує приблизно за місяць. Наразі ведеться підготовка ґрунту.

“Посадковий матеріал місцевий: у надлісництві відновлено роботу двох лісорозсадників у Піщанському та Ізюмському лісництвах, де вирощують понад 400 тисяч одиниць посадкового матеріалу. Сіянці ростуть у теплицях із системою туманного обприскування. Така технологія поєднує переваги відкритого грунту та штучного. зростають у теплицях із системою туманного обприскування. Така технологія поєднує переваги відкритого ґрунту та штучного мікроклімату, який захищає паростки від пересихання“, – розповіли у Філії “Слобожанський лісовий офіс”.

Наразі в Ізюмському надлісництві ДП “Ліси України” працюють 130 співробітників, які доглядають, охороняють, відновлюють та зберігають зелені насадження Харківщини.

Нагадаємо, Харківську наступальну операцію, під час якої було звільнено Ізюм, Сили оборони розпочали 6 вересня 2022 року. У ході її було звільнено також Балаклія, Куп’янськ, Лиман та сотні інших українських міст та сіл. Операцію планували як відволікаючу, щоб скувати противника і не допустити перекидання його підрозділів на головний — Херсонський напрям. Проте вона спричинила каскадний обвал ворожого фронту на Харківщині. У результаті Харківська операція стала однією з найуспішніших та найшвидших операцій повномасштабної війни.