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Кравченко більше не Генпрокурор: ВР проголосувала

Політика 12:41   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Кравченко більше не Генпрокурор: ВР проголосувала Фото: “Фейсбук” Руслана Кравченка

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

«За» проголосували 317 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

голосование за увольнение Кравченко
Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів. За даними слідства, серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ підкреслили, що жодної підозри офіційно нікому не вручали.

Пізніше Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Президент України Володимир Зеленський зазначив: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.".