Кравченко більше не Генпрокурор: ВР проголосувала

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

«За» проголосували 317 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів. За даними слідства, серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ підкреслили, що жодної підозри офіційно нікому не вручали.

Пізніше Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Президент України Володимир Зеленський зазначив: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».